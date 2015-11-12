سلطان القاسمي يصدر مرسوما بشأن الأوسمة والشارات العسكرية في الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا رقم 96 لسنة 2015 بتعديل المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1994 بشأن الأنواط والميداليات والشارات العسكرية للعاملين محليا في شرطة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يستبدل نص المادة رقم 18 من المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1994 المشار إليه بالنص التالي " لا يجوز للعسكريين من الضباط والرتب الأخرى الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم حمل الأوسمة والأنواط والميداليات الأجنبية أو الوطنية .. إلا بإذن الحاكم ولا يجوز لهم حمل الشارات الأجنبية أو الوطنية إلا بإذن من قائد عام الشرطة و تسبق الأوسمة والأنواط والميداليات والشارات الوطنية تلك الممنوحة من إحدى الدول العربية..كما تسبق الأخيرة الأوسمة والأنواط والميداليات والشارات الممنوحة من الدول الأخرى ".

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل حسب ما يخصه و ينشر في الجريدة الرسمية.

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