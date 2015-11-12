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التضامن الاجتماعي تحل 12 جمعية إخوانية.. والعدد يرتفع إلي 545

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التضامن الاجتماعي تحل 12 جمعية إخوانية.. والعدد يرتفع إلي 545 التضامن الاجتماعي تحل 12 جمعية إخوانية.. والعدد يرتفع إلي 545

غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي  - أرشيفية

أصدرت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، قرارات بحل 12 جمعية أهلية في 3 محافظات منها 10 بالبحيرة وواحدة بالمنيا وأخري بالدقهلية.

وأوضحت الوزيرة أن حل الجمعيات المشار اليها يأتي تطبيقًا للقانون وعلى قرارات اللجنة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان وتم الحل بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأضافت الوزيرة أنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وجاري حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية.

و أصدرت الوزيرة قرارات بتشكيل مجالس إدارة جديدة لعدد 10 جمعيات بمحافظة الشرقية حتى لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع.

وتعد هذه الدفعة من الجمعيات التي يتم حلها لنفس الأسباب في مخالفة القانون وبحكم قضائي ليصل عدد الجمعيات التي يتم حلها بأحكام قضائية إلى 545 جمعية حتى الآن وتعيين مجالس إدرات جديدة لعدد 58 جمعية.

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