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هاريسون فورد شاب في السبعين يتسوّق وحيداً

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الخميس 12-11-2015 12:32

يبدو أنه كان أسبوع التسوّق بالنسبة للنجم، هاريسون فورد. فقد التقطت عدسات المصوّرين صوراً للممثل الأمريكي المخضرم، ليومين على التوالي وهو يقوم بجولة تسوّق وحيداً في فرنسيسكو وبيفرلي هيلز في الأسبوع نفسه.

هاريسون، البالغ من العمر 73 عاماً، ظهر بلوك شبابي رشيق لا يعكس حقيقية سنه، مرتدياً بنطلون جينز وقميصاً رمادياً في سان فرنسيسكو، قصد متجر Triple Aught Design ولتقط سيلفي مع أحد مدرائه.

ومع أن فورد تخطى عمر السبعين، إلا أنه لغاية اليوم لا يزال يقوم بأدوار الآكشن، متمتعاً بلياقة بدنية يحسدها عليه الرجال.

ويتوقع أن نرى هاريسون فورد قريباً في فيلم، Star Wars، حيث ستسجل شخصية ،هان سولو، عودة جديدة إلى سلسلة أفلام حرب النجوم.

يذكر أنه تمّ تصوير أجزاء من Star Wars في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات، وهو عبارة عن بداية لثلاثية جديدة من أفلام ،حرب النجوم، التي ابتكرها،جورج لوكاس.

وفاة زوجة هاريسون فورد السابقة مخترعة شخصية ET

 

 

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