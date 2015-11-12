بالفيديو: سمية الخشاب لا تعلم أنّ فاتن حمامة توفيت

أثارت الممثلة سمية الخشاب جدلاً كبيراً، بعدما تقدمت مساء أمس بالتهنئة للفنانة الراحلة فاتن حمامة على تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 37 التي انطلقت فعالياتها مساء أمس.

وفي التفاصيل، أنّ سمية الخشاب أجرت لقاءً على هامش افتتاح المهرجان مع قناة "نايل سينما"، وتحدثت عن تكريم فاتن حمامة قائلة "ربنا يديكي الصحة ويخليكي لينا وأنتي تستحقي جوائز العالم كله".

ويبدو أن سمية حتى الآن لم تدرك أن سيدة الشاشة العربية رحلت.

تصريح سمي أشعل السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل كثيرون كيف أن سمية لم تسمع بخبر وفاتها مطلع العام الجاري.

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