بالتفاصيل:هذا ما حصل في افتتاح مهرجان "القاهرة السينمائي الدولي"

القاهرة – أيمن خطاب وأحمد عاشور تصوير : سامح المنسي ومحمد عربي

تدقيق أمني مكثف، كان سمة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 37 حيث بدأت التشديدات الأمنية قبيل الدخول إلى ساحة دار الأوبرا المصرية، إذ كان لا بد أن يمرّ الجميع في أجهزة الكشف على متعلقات الضيوف أكثر من 4 مرات، حتى يصلون إلى اماكنهم داخل قاعة المسرح الكبير.

افتتاح المهرجان كان مبهراً بعرض فرعوني للمخرج خالد جلال، وكلمة مسجلة ب12ـ لغة عالمية للترحيب بضيوف المهرجان، الذي منح جائزته التقديرية باسم الفنانة فاتن حمامة للنجمين كلوديا كاردينالي وحسين فهمي.

كما كرّم المخرجة الهندية فرح خان التي تغيّبت عن الحفل، حيث سيتم تكريمها يوم 19 نوفمبر، وحصلت الفنانة نيللي كريم على جائزة التميز التي تحمل اسم الفنانة فاتن حمامة أيضا.

وشهد حفل الافتتاح عرض مقاطع من أفلام كل من سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، والفنان العالمي الراحل عمر الشريف، ونالت إعجاب الجمهور، وظل يصفق بحرارة لتلك المشاهد وبعدها صعد كل من وزير الثقافة حلمي النمنم، وطارق نجل عمر الشريف وفاتن حمامة، ونادية ذو الفقار ابنة فاتن حمامة، لتسلم جوائز سيدة الشاشة العربية، حيث قام وزير الثقافة بتسليم الفنانة العالمية كلوديا كاردينالي تكريمها.

كاردينالي قالت إنها سعيدة بهذا التكريم، وأضافت "وجود طارق عمر الشريف يشعرني بوجود عمر الشريف وفاتن حمامة معنا الآن"، وبعدها دخلت الفنانة نيللي كريم لاستلام تكريمها .

من جانبه قال الفنان حسين فهمى بعد حصوله على التكريم "أنا سعيد للغاية لأني متواجد بينكم الآن، وأشكر القائمين على المهرجان منهم ماجدة واصف".

كما عبّر عن سعادته الكبيرة بحصوله على جائزة الراحلة فاتن حمامة، وأكد خلال كلمته، أن مصر آمنة وقادرة على حسم معركتها مع الإرهاب، داعياً الحضور إلى زيارة شرم الشيخ والاستمتاع بها، قائلاً "الطيارة ممكن تقع لكن مصر مش هتقع".،

وحرص العديد من نجوم الفن، في مصر والعالم، على حضور المهرجان، وكان من بينهم والفنانون خالد النبوي، ويسرا، وإلهام شاهين، ودرة ومادلين طبر وعادل أديب ومحمد حفظي وعمر عبد العزيز والناقد علي أبو شادى وأحمد شاكر ودينا وداليا البحيري، والمخرج مروان حامد، والمخرج عمر زهران، وليلى علوي وصفية العمري، وسميحة أيوب، ولبلبلة، ومصطفى فهمي، وحسين فهمي، والفنان السوري جمال سليمان، وعزت أبو عوف، وابنته المخرجة مريم أبو عوف وزوجته.

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