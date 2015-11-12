تحريات المباحث حول إطلاق نار على كنيسة بالهرم: مسلحان وراء الحادث

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتها لكشف هوية المتهمين بإطلاق النار على الكنيسة الإنجيلية بمنطقة الطوابق بالهرم اليوم الخميس، ما أسفر عن إصابة فرد شرطة بطلق نارى، وتم نقله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة لتلقى العلاج.

وأكد مصدر أمنى أن مجهولين يستقلون دراجة بخارية بدون لوحات معدنية أطلق أحدهم النار من سلاح نارى على القوة الأمنية المعينة لتأمين الكنيسة وفروا هاربين.

وأضاف المصدر أنه جار فحص عدد من المسجلين خطر والمتهمين السابق اتهامهم فى قضايا إرهاب لكشف هوية المتهمين، وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبه اللواء خالد شلبى لإجراء التحريات وكشف الجناة بالتنسيق مع ضباط الأمن الوطنى.

وقال المصدر إن فرد الشرطة المصاب حالته مستقرة، وجار تلقيه العلاج بمستشفى الشرطة بالعجوزة، وذكر أنه تم إخطار النيابة للانتقال إلى مكان الحادث وإجراء المعاينة وسؤال أفراد القوة الأمنية المعينة لتأمين الكنيسة.

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>وذكر المصدر أن تعليمات صدرت لكل الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الكنائس بالجيزة بتشديد الإجراءات التأمينية، ووضع حواجز حديدية على مسافة من الكنيسة، بالإضافة إلى الالتزام بالضوابط الخاصة بتأمين المنشآت، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



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