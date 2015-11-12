5 نواب يتقدمون بمذكرة ضد « تامر أمين» ويطالبون بمحاسبته

تقدم 5 نواب بمذكرة ، للأمين العام لمجلس النواب خالد الصدر، رفضاً للانتقادات التى وجهها الإعلامى تامر أمين خلال برنامجه أول أمس بسبب تكلفة البرلمان أعباء مالية بدون داع، ممثلة فى توزيع جهاز تابلت قيمته خمسة آلاف جنيه، على ما يقرب من 600 نائب بتكلفة 3 ملايين جنيه، رغم أن هناك عددا من النواب على حد قول أمين “غير مؤهلين لاستخدامه”.

ووقع على المذكرة كل من النائب أحمد سميح، والنائب محمد السيد الحسينى، والنائب بكر أبو غريب، والنائب منتصر رياض، والنائب محمود الحفنى. وطالب النواب الخمسة، فى المذكرة، باتخاذ الإجراءات القانونية، اللازمة ضد الإعلامى، الذى تحدث على هواه على حد وصفهم دون مراعاة لسمعة النواب.