ملكات جمال بلجيكا لـ ٢٠١٦ يتحدين الشائعات ويستكملن رحلتهم إلى المقصد السياحي المصري



> يستضيف منتجع سهل حشيش بالغردقة رحلة للمتسابقات المشاركات في مسابقة ملكة جمال بلجيكا لعام 2016 برفقة ممثلين عن كبرى الصحف القومية البلجيكية التي تُغطي القطاعين المتحدثين باللغتين الفرنسية والفلمنكية في بلجيكا وفريق تصوير تليفزيوني وفوتوغرافي وعدداً من أعضاء اللجنة المنظمة لمسابقة ملكة جمال بلجيكا وذلك خلال الفترة من 12 وحتى 19 نوفمبر لعام 2015.

> يأتى ذلك فى إطار الجهود المتواصلة لوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة والمكتب السياحى المصرى ببروكسل لتحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحى المصرى والترويج له وتحدياً للشائعات وتأكيداً على أمن وأمان المقصد السياحى المصرى.

> تضم الزيارة ممثلى عدد من الصحف الصادرة باللغة الفرنسية ( Cine Tele Revue / Sudpress / Vers L avenir / La derniere Heure / Le Soir Magazine ).

> ومن الصحف الصادرة باللغة الفلمنكية (Story / Het Laatste Nieuws / Het Nieuwsblad / Gazet van Antwerpen / Belang van Limburg ) ، وسيقوم ممثلى الاعلام البلجيكى المرافق بتغطية وقائع الزيارة وعرضها فى الصحف والقنوات التى يمثلونها.

> ستقوم اللجنة المنظمة للمسابقة بإدراج صور وفيديوهات عن زيارة المتسابقات إلى سهل حشيش على صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك والتى يصل عدد متابعيها الى 32 الف ، فضلاً عن قيام كل متسابقة يومياً بنشر تعليقات وصور عن رحلتها الى الغردقة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك ، مما سيسهم ذلك بشكل كبير فى تسليط الضوء على المقصد المصرى وخلق مزيد من الدعاية الايجابية عن المقصد.

> تقوم اللجنة المنظمة لمسابقة ملكة جمال بلجيكا باصدار مجلة باسم (Show Magazine ) والبالغ عدد صفحاتها 150 صفحة ومعدل توزيعها عدد 10 الاف نسخة، حيث سيتم تخصيص عدد 10 صفحات بالمجلة لاستعراض قصص وصور الرحلة التى ستقوم بها المتسابقات الى الغردقة، وسيتم منح المكتب السياحى ببروكسل صفحة كاملة مجاناً فى هذه المجلة للترويج والاعلان الدعائى عن المقصد المصرى.

> سيدرج على الموقع الالكتروني لملكة جمال بلجيكا والذى يحمل عنوان ” www.missbelgium.be “، صور المتسابقات ورحلتهم الى سهل حشيش، وقبل سفرهم سيدرج بالموقع صور عن المقصد الذى سيتم السفر اليه وموقع الاقامة الفندقية به. ويبلغ عدد زوار الموقع الالكترونى المذكور 10 الاف زائر يومياً ويتزايد العدد الى 50 الف زائر يومياً وذلك فى الاسبوع السابق للحفل الختامى الرسمى للاعلان عن تتويج ملكة جمال بلجيكا.

> كما تتضمن فعاليات الحدث ، مؤتمر صحفى بحضور رئيس هيئه تنشيط السياحة وبمشاركة العديد من ممثلي مختلف الصحف البلجيكية يعرض خلاله فيلماً ترويجياً عن المقصد السياحى المصري.

> ويقام حفل ختامى يوم 9 يناير بمسرح Plopsa Theatre بمدينه بروكسيل بحضور ملكه جمال العالم واكثر من 1200 شخص من كبار الشخصيات وسيتم بث وقائع الحفل الختامى علي الهواء مباشره عبر القنوات التليفزيونيه الناطقه باللغه الفرنسيه والفلمنكيه ،مما يعد فرصة جيدة للترويج للمقصد السياحى المصرى بالسوق البلجيكى والذى حقق لمصر عام 2014 عدد ( 74246 )سائح .