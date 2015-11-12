الصحة تضبط ترامادول وأدوية مهربة ومنتهية في صيدليات بالقاهرة والدقهلية

أعلنت وزارة «الصحة والسكان» عن قيام لجنةٍ مشتركةٍ من مفتشي الإدارة المركزية للشئون الصيدلية والإدارة العامة لمباحث التموين بحملة تفتيشية على بعض الصيدليات بمحافظتي القاهرة والدقهلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط عقار(Lipiodol) الذي يستخدم في عمل الآشعة بالصبغة، وهو عقار مهرّب وغير مسجل بوزارة الصحة والسكان، كذلك ضبط أصناف مختلفة من أدوية غير مسجلة وغير مصرح بتداولها بالسوق المحلية ومجهولة المصدر في أحد الصيدليات بشارع قصر العيني بالقاهرة.

ضبط “ترامادول” مهرب وغير مسجل بوزارة الصحة والسكان، كذلك بعض الأدوية منتهية الصلاحية وبعض العينات الطبية المحظور تواجدها بالصيدليات بأحد الصيدليات بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية.

ضبط أصناف مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة والسكان مجهولة المصدر بصيدلية أخرى بالمنصورة.

تحررت المحاضراللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.