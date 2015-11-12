أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الصحة تضبط ترامادول وأدوية مهربة ومنتهية في صيدليات بالقاهرة والدقهلية

Google+ Print
الصحة تضبط ترامادول وأدوية مهربة ومنتهية في صيدليات بالقاهرة والدقهلية الصحة تضبط ترامادول وأدوية مهربة ومنتهية في صيدليات بالقاهرة والدقهلية

أعلنت وزارة «الصحة والسكان» عن قيام لجنةٍ مشتركةٍ من مفتشي الإدارة المركزية للشئون الصيدلية والإدارة العامة لمباحث بحملة تفتيشية على بعض الصيدليات بمحافظتي القاهرة والدقهلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط عقار(Lipiodol) الذي يستخدم في عمل الآشعة بالصبغة، وهو عقار مهرّب وغير مسجل بوزارة الصحة والسكان، كذلك ضبط أصناف مختلفة من أدوية غير مسجلة وغير مصرح بتداولها بالسوق المحلية ومجهولة المصدر في أحد الصيدليات بشارع قصر العيني بالقاهرة.

ضبط “ترامادول” مهرب وغير مسجل بوزارة الصحة والسكان، كذلك بعض الأدوية منتهية الصلاحية وبعض العينات الطبية المحظور تواجدها بالصيدليات بأحد الصيدليات بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية.

ضبط أصناف مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة والسكان مجهولة المصدر بصيدلية أخرى بالمنصورة.

تحررت المحاضراللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد