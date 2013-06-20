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طرح فيلم After Earth في دور العرض المصرية

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طرح فيلم After Earth في دور العرض المصرية طرح فيلم After Earth في دور العرض المصرية

كتب : نورهان طلعت منذ 21 دقيقة

أطلقت شركة AFD اليوم في دور العرض المصرية فيلم الخيال العلمي الجديد After Earth، الفيلم يجمع بين ويل سميث وابنه جادين سميث على الشاشة، وكانت آخر مرة شوهد فيها هذا الثنائي معاً في فيلم The Pursuit of Happiness.

بعد 1000 سنة من الأحداث الكارثية التي أجبرت البشر على مغادرة الأرض، تتحطم المركبة التي تحمل المراهق كيتاي راجي، جادين سميث، ووالده سايفر، ويل سميث، ليصبحا محاصرين على الأرض ومع إصابة سايفر بجروح خطيرة، يشرع كيتاي في رحلة محفوفة بالمخاطر ليرسل إشارة استغاثة.

وفي مواجهة مع مكان مجهول التضاريس، وأنواع متطورة من الحيوانات التي صارت الآن تحكم الأرض، ومخلوقات فضائية لا يمكن وقفها هربت أثناء حادث التصادم، يجب على الأب والابن أن يتعلما كيفية العمل معاً إذا كانا يريدان العودة إلى وطنهما.

فيلم After Earth من إخراج إم نايت شيامالان الذي قدم أفلام Signs، Unbreakable و The Village، كما قام شيامالان بكتابة وإخراج فيلم The Sixth Sense الذي حصل عنه ترشيحين لجائزة الأوسكار، وهما أفضل سيناريو مكتوب للشاشة وأفضل إخراج.

و يشارك في بطولته أيضاً زوي كارفيتز، صوفي أوكونيدو وجلين مورشوروقد أصدرت الفيلم في دور العرض المصرية شركة Allied Film Distributors موزع أفلام شركات سوني بيكتشرز، كولومبيا بيكتشرز ووالت ديزني بيكتشرز في .

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