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طارق الشناوي ينفي هروب «نوارة» من مهرجان القاهرة السينمائي

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طارق الشناوي ينفي هروب «نوارة» من مهرجان القاهرة السينمائي طارق الشناوي ينفي هروب «نوارة» من مهرجان القاهرة السينمائي

نفى الناقد الصحفي طارف الشناوي، في تصريح خاص لـوكالة أنباء “‎ “ONA، صحة ما تردد عن تهرب المخرجة هالة خليل، من المشاركة بفيلمها ” نوارة ” بالمسابقة الرسمية للدورة الـ 37 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي افتتحت فعالياته أمس ” الأربعاء “.
> وأوضح “الشناوي”، أن مخرجة الفيلم كان لديها رغبة المشاركة بالمهرجان، ولكن مشاكل فنية تتعلق بشريط الصوت حالت دون ذلك.
> ويذكر أن فيلم “نوارة”، هو ثالث عمل للمخرجة، وهو من تأليفها، ويجسد بطولة الفيلم ” محمود حميدة- منه شلبي – وأمير صلاح الدين “.

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