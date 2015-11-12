بشرى سارة للحوامل.. فول الصويا يقلل من فرص الإصابة بسكرى الحمل

بشرى سارة للنساء الحوامل، حيث كشفت دراسة علمية حديثة، أن تناول بروتين فول الصويا خلال فترة الحمل قد يقلل من فرص الإصابة بسكرى الحمل والكولسترول.

وأوضح الدكتور زاتولا اسامى من جامعة كاشان للعلوم الطبية فى إيران، أن هناك أبحاثا سابقة أكدت على أن فول الصويا يمكن أن يكون مفيدا لمرضى السكرى من النوع 2.

ويحدث سكرى الحمل غالبا خلال منتصف فترة الحمل، وعادة يمكن إدارته عن طريق اتباع نظام غذائى صحى وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها “CDC”.

وأوضح الباحثون أن ارتفاع نسبة السكر فى الدم أثناء الحمل قد يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم، وزيادة خطر ولادة طفل وزنه أكبر من العادى، وبالتالى يحتاج إلى عملية قيصرية عند ولادته.

ولتأكيد نتائج الدراسة، حلل الباحثون بيانات أكثر من 68 امرأة حامل فى الإسبوع 26، ووجدوا أن النساء اللاتى تناولن فول الصويا كانت أقل عرضة للإصابة بسكرى الحمل، وارتفاع الكولسترول.

ونصح الباحثون النساء الحوامل بالسيطرة على وزنهم بشكل عام، من أجل تحسين نتائج الحمل مع مرض السكرى الحملى.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر صحيفة "الديلى ميل" البريطانية.