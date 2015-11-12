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وزير التعليم يوجه بسرعة إعلان نتيجة تظلمات مسابقة الـ 30 ألف معلم

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وزير التعليم يوجه بسرعة إعلان نتيجة تظلمات مسابقة الـ 30 ألف معلم وزير التعليم يوجه بسرعة إعلان نتيجة تظلمات مسابقة الـ 30 ألف معلم

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور الهلالي الشربيني

وجه الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قيادات وزارة التربية والتعليم، بسرعة الانتهاء من فحص تظلمات المعلمين المتقدمين بمسابقة الـ30 ألف معلم وإعلان نتيجتها، وذلك خلال اجتماعه بقيادت الوزارة.

وطالب الوزير، بسرعة إنهاء التحقيقات التي تجري بشأن المخالفات التي حدثت بالمدارس،  التى أحال فيها الوزير جميع المسؤولين للتحقيق، وذلك عن الوقائع التى حدثت بمدارس الملك الكامل الثانوية بالمنصورة، والتي نشب بها خلاف بين عدد من الطلاب تطور إلى مشاجرة استخدمت بها الأسلحة، ومدرسة أم المصريين الثانوية التجارية بالإسكندرية والتي تم القبض فيها على حارس المدرسة لإدارته لممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل المدرسة، ومدرسة بنات فيديمين الابتدائية بالفيوم والتي قام فيها بعض التلاميذ بمحاولة شنق زميلا لهم بالحبال تقليدا لما يحدث ببعض الأفلام، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة حيال المقصرين.

وأشار الوزير إلى ضرورة المتابعة المستمرة مع المحافظات لإصلاح أجهزة التابلت المسلمة لطلاب بعض المدارس من أجل نجاح العملية التعليمية بها.

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