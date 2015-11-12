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أمن أسيوط يضبط اثنين من تجار الممنوعات وأخر من المتعاطين

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أمن أسيوط يضبط اثنين من تجار الممنوعات وأخر من المتعاطين أمن أسيوط يضبط اثنين من تجار الممنوعات وأخر من المتعاطين

ألقت مديرية أمن أسيوط في حملة أمنية استهدفت ضبط الخارجين عن القانون من تجار المواد المخدرة.

وكان مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، اللواء عبد الباسط دنقل، تلقى إخطارًا يفيد بضبط فلاح مقيم بندر القوصية وبحوزته 80 جرامًا من مخدر الحشيش المخدر، 54 قرصًا من العقاقير المخدرة. وأخر مقيم بصرة دائرة مركز الفتح بحوزته 100 قرص من العقاقير المخدرة، فيما أمكن ضبط صاحب كافتيريا مقيم الوليدية دائرة قسم ثان و بحوزته 200 جرام من نبات البانجو المخدر بقصد التعاطي.

وقامت القوات بالتحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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