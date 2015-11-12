«العليا للانتخابات» تواصل تلقي شكاوى مخالفات المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية

قال مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة قررت حفظ كافة الشكاوى التي تأكد من فحصها أنها «كيدية»، مؤكدًا أن اللجنة لا زالت تتلقى شكاوى المخالفات المتعلقة بسير انتخابات المرحلة الثانية للاتتخابات البرلمانية.

وأضاف المصدر، أن ما تأكد جديته من شكاوى مسلمة للجنة تقرر إحالته للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد مرتكبي الخروقات المتعلقة بالدعاية والتي تركزت في قيام بعض المرشحين بالطعن عمدا في حرمة الحياة الخاصة او استغلال مساجد أو أسوار منشات حكومية في الدعاية وهي الوقائع التي تتولى النيابة العامة متابعتها لتوقيع العقوبات على المخالفين.

وتنطلق المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية 2015، نهاية الشهر الجاري في 13 محافظة على مستوى الجمهورية، فيما شملت المرحلة الأولى 14 محافظة.