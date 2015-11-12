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أمن الإسكندرية يواصل حملاته التموينية ويضبط سلعا غير صالحة للاستهلاك الآدمى

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أمن الإسكندرية يواصل حملاته التموينية ويضبط سلعا غير صالحة للاستهلاك الآدمى أمن الإسكندرية يواصل حملاته التموينية ويضبط سلعا غير صالحة للاستهلاك الآدمى
قام اللواء أحمد حجازى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بالإشراف على حملة تموينية مكبرة شارك فيها ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية، وضباط إدارة البحث الجنائى، وضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

أسفرت الحملة عن ضبط "طه.ف.م"، 50 سنة، صاحب مصنع لتعبئة السكر "بدون ترخيص" لحيازته عدد "560" عبوة سكر "زنة العبوة كيلو جرام" متحجر وغير صالح للاستهلاك الآدمى ومدون على العبوة بيانات تجارية وهمية، و"إبراهيم.إ.م"، 34 سنة، صاحب محل بقالة، لحيازته وعرضه للبيع عدد "343" عبوة مياه غازية "كانز" منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"جمال.ر.ى"، 60 سنة، صاحب محل بقالة لحيازته وعرضه للبيع عدد "112" عبوة منظفات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، و"سعيد.م.ع"، 59 سنة، المدير المسئول عن مخزن مواد غذائية، لحيازته وعرضه للبيع عدد "12" كجم من لحوم الخنازير ذبيح خارج المجازر العمومية وغير صالح للاستهلاك الآدمى، وعدد "49 " عبوة "دقيق – نسكافيه – زيت زيتون – شوفان" أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.

كما تم ضبط "سلامة.ه.ط"، سن 45، صاحب محل لبيع المواد البترولية لقيامه بتجميع عدد "2000" لتر سولار بقصد إعادة بيعه بأزيد من السعر الرسمى وعدم إستيفاء المخزن لشروط الأمن والحريق، وعبد الحميد.م.ع"، 41 سنة، بائع اسطوانات بوتاجاز لقيامه بتجميع عدد "18" أسطوانة بوتاجاز منزلية بقصد إعادة بيعها بأزيد من السعر الرسمى.

كما قام ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي مديرية التموين بالمرور على المطاحن بمنطقة حى وسط حيث تم سحب "18" عينة لإرسالها لمعامل التحليل بوزارة التموين بيانها كالتالى "7 عينات دقيق بلدي عدد 7 عينة قمح معد للطحن – 4 عينة ردة ناعمة".

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مصر 365

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