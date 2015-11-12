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الكرملين : حذف لقطات «الأسلحة السرية» ونعمل لمنع تكرار الواقعة

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الكرملين : حذف لقطات «الأسلحة السرية» ونعمل لمنع تكرار الواقعة الكرملين : حذف لقطات «الأسلحة السرية» ونعمل لمنع تكرار الواقعة

غواصة خاباروفسك

أكد الكرملين، أنه تم حذف اللقطات التي احتوت معلومات سرية عن بعض الأسلحة العسكرية، والتي بثتها تقارير إعلامية روسية، كشفت عن منظومة أسلحة روسية سرية مخصصة لنصبها على غواصات وتتميز بقدرات فائقة.

 

وقال الكرملين: «تم حذف تلك اللقطات لاحقًا، ونحن نأمل في أن هذا الحادث لن يتكرر»، مؤكدًا اتخاذ إجراءات احترازية من أجل منع تكرار ذلك.

و تضمنت اللقطات صورة توضيحية مكرسة لمنظومة “ستاتوس-6″ البحرية متعددة الأغراض والتي يطورها مكتب تصميم «روبين».

وذكرت «روسيا اليوم» أن السلاح  عبارة عن جهاز بحري ذاتي الحركة يحمل “وحدة قتالية”، يبلغ مداه 10 آلاف كيلومتر ويستطيع الغوص إلى عمق ألف متر، ومهمته ”ضرب منشآت اقتصادية مهمة للعدو في مناطق ساحلية وإلحاق أضرار يستحيل تحملها عن طريق إثارة تلوث إشعاعي واسع النطاق، تحول دون استخدام تلك المناطق لممارسة الأنشطة العسكرية والاقتصادية وأي أنشطة أخرى لفترة زمنية طويلة الأمد.

وصمم الجهاز ليكون محمولا على متن غواصات ذرية من مشروعي 09852 “بيلغورود” و09851 “خاباروفسك”.

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