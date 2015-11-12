المحافظ يبحث إنهاء استعدات بورسعيد للأمطار.. ويحمل رؤساء الاحياء المسؤلية

بورسعيد: جمال نوفل

أبدى محافظ الإسماعيلية، اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد، استيائه الشديد؛ لعدم انتهاء رؤساء الأحياء من تسليك وتطهير بلاعات الأمطار رغم عقده عدة جلسات بخصوص هذا الشأن.

> وأصدر المحافظ توجيهاته بسرعة الانتهاء من تجهيز 600 غطاء للبلاغات التي لا يوجد لها أغطية في كافة أحياء بورسعيد تفاديًا لأي مخاطر مستقبلية. وشدد على مسئولي الكهرباء بالأحياء بضرورة غلق جميع صناديق الكهرباء التي لايوجد لها أبواب، والمراجعة على أعمدة الإنارة بالشوارع للتأكد من عدم ظهور أي أسلاك تخرج منها قد تؤدي إلي إحداث مشاكل خاصًة مع نزول الأمطار.

وطالب المحافظ، رؤساء الأحياء بإرسال إقرار يفيد بأنه قد جرى الانتهاء من أعمال غلق صناديق الكهرباء والفتحات بأعمدة الإنارة موقع عليه قبل رئيس الحي والموظف القائم بالعمل، ليكونوا مسؤلين عن حدوث أي ضرر يصيب أي مواطن بسبب الكهرباء.