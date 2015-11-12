بالصور.. "البيشمركة" تسيطر على الطريق مابين سنجار والرقة معقل داعش بسوريا

تمكنت قوات "البيشمركة" الكردية من السيطرة على الطريق الدولى السريع بين قضاء سنجار غرب الموصل شمال غربى العراق ومدينة الرقة معقل تنظيم داعش الإرهابى بسوريا، وحررت جبل "كابارا" المطل على الطريق الدولى.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة العراقية الخميس، أنه تمت استعادة خمس قرى فى قضاء سنجار من قبضة داعش، وحاصرت مركز قضاء سنجار من كافة الجهات وتتقدم لتحرير مدينة سنجار، وتحرير مناطق كباريت وتنسور وشارع 74 وقريتى الفاضلية وقزل كند شرق القضاء.

واعتبر محافظ نينوى نوفل العاكوب استعادة سنجار "خطوة أولى" تبدأ بعدها عملية تحرير قضاء "تلعفر".. وقال العاكوب- فى تصريح صحفى- أن "قوات البيشمركة ليست حديثة العهد بمواجهة داعش الذى يخشاها، وبعد سنجار سيتم التوجه لتحرير قضاء تلعفر، وبعدها ستكون عملية تحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوى سهلة".

وأعرب عن تفاؤله بأن معركة استعادة سنجار ستحسم لصالح البيشمركة، واستعادتها ستشكل خطوة جيدة لاستعادة كامل تراب محافظة نينوى.. لافتا إلى أن عملية تحرير قضاء سنجار تتم بواسطة البيشمركة وطيران التحالف الدولى فقط.

وكانت قوات "البيشمركة" الكردية قد شرعت فى عملية عسكرية صباح الخميس لتحرير قضاء سنجار غرب مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمال غربى العراق من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابى بمشاركة نحو 20 ألف مقاتل واستخدام مختلف أنواع الأسلحة، بإسناد من طائرات التحالف الدولى.



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