عالمة سودانية تكتشف مادة تزيل التجاعيد وتطيل مرحلة الشباب

كتب : أ ش أ الخميس 20-06-2013 15:23

اكتشفت عالمة سودانية مادة مضادة للأكسدة تزيل التجاعيد وتطيل مرحلة الشباب.

وتقول العالمة السودانية الدكتورة ليلى زكريا إن المادة المكتشفة تشكل بديلا طبيعيا لمادة "البوتكس" التي تستخدم في الصناعات التجميلية، وتستخدم هذه المادة في تصنيع مواد طبيعية خالصة مضادة لكل أمراض الشيخوخة والتجاعيد وتعمل على تمديد فترة الشباب.

يذكر أن العالمة السودانية نالت من قبل براءات اختراع لاكتشافات علمية أخرى ذات مردود اقتصادي، من دول كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، كندا، أستراليا، روسيا، والصين، وغيرها.