في الجول يكشف.. هل رد محمد صلاح على تصريحات ميدو؟

ذكرت بعض التقارير الصحفية أن جناح روما الطائر محمد صلاح مستاء جدًا من التصريحات التي أدلى بها مدرب الإسماعيلي أحمد حسام "ميدو" حيث وصف الأخير صلاح بأنه لا يملك كاريزما.

هذه التقارير أكدت أن جناح تشيلسي السابق أخبر العديد من زملائه في معسكر منتخب مصر أنه حزين للغاية من هذه التصريحات.

وللتوصل لحقيقة هذا الأمر تواصل FilGoal.com مع مصدر مقرب للغاية من صلاح والذي أكد أن النجم المصري منذ تعرضه للإصابة لم يتحدث مع زملائه في المنتخب وأنه أغلق هاتفه الشخصي لفترات طويلة وبعيد كل البعد عن هذه التصريحات والأخبار التي تنشر على لسانه.

المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه أكد أن تركيز محمد صلاح الحالي هو العمل على العودة للملاعب في أسرع وقت ومساعدة فريقه على التأهل للدور المقبل من دوري أبطال أوروبا حيث يأمل صلاح أن يلحق بمباراة باتي بوريسوف على ملعب الأوليمبكو الشهر المقبل.