أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بريطانيا تهدد بمنع الأسلحة عن السعودية وتطالب بتحقيقات جدية حول عمليات اليمن

Google+ Print
بريطانيا تهدد بمنع الأسلحة عن السعودية وتطالب بتحقيقات جدية حول عمليات اليمن بريطانيا تهدد بمنع الأسلحة عن السعودية وتطالب بتحقيقات جدية حول عمليات اليمن

فيليب هاموند وزير الخارجية البريطاني – أرشيفية

دعت الخارجية البريطانية  إلى إجراء تحقيق جدي في الهجمات الجوية في اليمن.

وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، إن أسلحة بريطانية تستخدم في اليمن وأن تأكيدات السعودية بالالتزام بالقوانين الإنسانية «لا تكفي».

وأكد «هاموند»: «ستتوقف مبيعات السلاح البريطاني للسعودية إذا ثبت خرقها للقانون الدولي»

وقال هاموند في حديث  إلى برنامج نيوزنايت في بي بي سي أثناء زيارته إلى واشنطن، وفق ما نقلته «سبوتنيك» إنه ناقش قضية الضربات الجوية مع السعودية في الأسابيع الأخيرة، مؤكدًا :« نصدر أنظمة الأسلحة فقط عندما يتم استيفاء جميع المعايير الخاصة ببرنامج الترخيص».

وأضاف :«نحتاج للعمل مع السعوديين لضمان الالتزام بالقوانين الانسانية — ولدينا نظام لترخيص الصادرات يمكنه الرد في حالة عدم الالتزام بالقوانين. سنجد بعد ذلك أننا لا يمكننا ترخيص المزيد من شحنات الأسلحة».

والسعودية هي أكبر سوق للصادرات الدفاعية البريطانية، التي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار العام الماضي، وذلك وفقاً لتقرير تجارة الدفاع الدولية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020