بريطانيا تهدد بمنع الأسلحة عن السعودية وتطالب بتحقيقات جدية حول عمليات اليمن

دعت الخارجية البريطانية إلى إجراء تحقيق جدي في الهجمات الجوية السعودية في اليمن.

وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، إن أسلحة بريطانية تستخدم في اليمن وأن تأكيدات السعودية بالالتزام بالقوانين الإنسانية «لا تكفي».

وأكد «هاموند»: «ستتوقف مبيعات السلاح البريطاني للسعودية إذا ثبت خرقها للقانون الدولي»

وقال هاموند في حديث إلى برنامج نيوزنايت في بي بي سي أثناء زيارته إلى واشنطن، وفق ما نقلته «سبوتنيك» إنه ناقش قضية الضربات الجوية مع السعودية في الأسابيع الأخيرة، مؤكدًا :« نصدر أنظمة الأسلحة فقط عندما يتم استيفاء جميع المعايير الخاصة ببرنامج الترخيص».

وأضاف :«نحتاج للعمل مع السعوديين لضمان الالتزام بالقوانين الانسانية — ولدينا نظام لترخيص الصادرات يمكنه الرد في حالة عدم الالتزام بالقوانين. سنجد بعد ذلك أننا لا يمكننا ترخيص المزيد من شحنات الأسلحة».

والسعودية هي أكبر سوق للصادرات الدفاعية البريطانية، التي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار العام الماضي، وذلك وفقاً لتقرير تجارة الدفاع الدولية.