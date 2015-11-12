مدير أمن الإسماعيلية يبحث استعداد المرور للانتخابات ويؤكد على احترام المواطن

عقد مدير أمن الاسماعيلية، اللواء علي العزازي؛ اجتماعُا مع ضباط وأفراد المرور في إطار الاستعدادات الأمنية للانتخابات النيابية في 22و23 من الشهر الجاري.

أكد العزازي على ضرورة اليقظة التامة بالشارع وحسن المعاملة مع المواطن واحترام القانون، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تجاوز في حق المواطن، وأعطى تعليماته بالتواجد الأمني والمروري في الشارع على مدار الاربع والعشرين ساعةً ليلًا ونهارًا لمنح المواطن الشعور بالأمان والانضباط.

وقال أنه سيتابع بنفسه الأداء الأمني من خلال زيارات مفاجئة لجميع مواقع التمركزات والدوريات الأمنية، وشدد على خطورة المرحلة الحالية واستهداف الوطن في الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب، مؤكدًا أن شعار رجل الأمن النصر أو الشهادة من أجل الوطن.