أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بادوين يغيب 20 يوما عن يوفنتوس للإصابة

Google+ Print
بادوين يغيب 20 يوما عن يوفنتوس للإصابة بادوين يغيب 20 يوما عن يوفنتوس للإصابة

(إفي): يغيب لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، سيموني بادوين، 20 يوما عن الفريق لإصابته في العضلة الخلفية بالساق اليسرى خلال مباراة إمبولي قبل أربعة أيام.

وأعلن نادي السيدة العجوز في بيانا رسميا، أن بادوين خضع لفحص طبي أظهر أنه يعاني من إصابة من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية بالساق اليسرى.

وسيفتقد اليوفي للاعب في مباراتيه القادمتين أمام ميلان وباليرمو في الدوري الإيطالي، وإياب دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي في 25 نوفمبر.

ويحتل يوفنتوس المركز السابع في ترتيب المسابقة بـ18 نقطة، على بعد تسع نقاط من فيورنتينا المتصدر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع