بادوين يغيب 20 يوما عن يوفنتوس للإصابة

(إفي): يغيب لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، سيموني بادوين، 20 يوما عن الفريق لإصابته في العضلة الخلفية بالساق اليسرى خلال مباراة إمبولي قبل أربعة أيام.

وأعلن نادي السيدة العجوز في بيانا رسميا، أن بادوين خضع لفحص طبي أظهر أنه يعاني من إصابة من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية بالساق اليسرى.

وسيفتقد اليوفي للاعب في مباراتيه القادمتين أمام ميلان وباليرمو في الدوري الإيطالي، وإياب دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي في 25 نوفمبر.

ويحتل يوفنتوس المركز السابع في ترتيب المسابقة بـ18 نقطة، على بعد تسع نقاط من فيورنتينا المتصدر.