محامى إسراء الطويل: ننتظر رد النيابة فى طلب الاستئناف على قرار حبس موكلتى

قال طاهر أبو النصر هيئة الدفاع عن إسراء الطويل، إن كلا من محمد الباقر وحليم حنيش وباقى فريق الدفاع، تقدموا بطلب إلى المستشار تامر الفرجانى رئيس نيابة أمن الدولة العليا، للاستئناف على قرار حبسها 45 يوما احتياطيا على ذمة اتهامها بالتورط فى أنشطة مضرة بالأمن القومى، وينتظرون اليوم الخميس رد النيابة.

وأضاف أبو النصر عضو هيئة الدفاع عن إسراء الطويل فى تصريحات صحفية خاصة لـ"اليوم السابع" أن طلب الاستئناف على قرار حبسها قد تضمن أنه تم القبض على الناشطة إسراء الطويل فى القضية رقم 485 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، وأسندت إليها النيابة تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة للإضرار بالمركز السياسى والاقتصادى للبلاد، مطالبًا بتحديد جلسة لنظر الاستئناف والمطالبة بإخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات نظرًا لحالتها الصحية.