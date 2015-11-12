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القبض على ربة منزل وعاطل لاتهامهما بسرقة موظفة بأحد البنوك فى مصر الجديدة

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القبض على ربة منزل وعاطل لاتهامهما بسرقة موظفة بأحد البنوك فى مصر الجديدة القبض على ربة منزل وعاطل لاتهامهما بسرقة موظفة بأحد البنوك فى مصر الجديدة
تمكنت مباحث قسم شرطة الجديدة، من ضبط عاطل وربة منزل عقب سرقتهما لحافظة نقود من موظفة بأحد البنوك عن طريق المغافلة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا من "هبة.ص" 54 موظفة بأحد البنوك بمنطقة روكسى، يفيد بسرقة حافظة نقودها وبداخلها 500 جنيه و2 فيزا كارت، أنها ورد إليها رسالة على هاتفها المحمول بأنه تم خصم مبلغ 5 آلاف جنيه من حسابها قيمة مشتريات، ثم ورد إليها رسالة أخرى تفيد بسحب 3900 جنيه لحساب إحدى شركات المحمول بشارع جسر السويس.

على الفور انتقلت قوة أمنية الى فرع شركة الاتصالات، وتم ضبط كل من "محمد .م" 42 سنة عاطل، "وإيمان.ح" 30 سنة ربة منزل، وبحوزتهم المضبوطات، تم تحرير محضر، وجار عرض المتهمين على النيابة.

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مصر 365

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