إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بطرق كوم حمادة بالبحيرة

أصيب اليوم 3 أشخاص فى حادث تصادم أمام قرية كفر غانم التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة.>كان اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا بالحادث من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية.

بالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم م ص 3982 "ملاكى" قيادة حسين عبد الرحمن عبد الحميد، 44 سنة، سائق، ودراجة بخارية "توك توك" بدون لوحات قيادة، وأحمد خميس النحال، 18 سنة، طالب.

أثناء سير السيـارة بالطريـق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانحرافها واصطدامها بالدراجة البخارية والتى تصادف سيرها فى الاتجاه المقابل.

أسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة البخارية وعدد 2 من مستقليها بسحجات وكدمات وجروح وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم لمستشفى كوم حمادة العام ما عدا "رأفت عبد الرحيم الصباغ"، 16 سنة، طالب، وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعى للعلاج، تحرر عن ذلك المحضر 27953/2015 جنح مركز كوم حمادة.