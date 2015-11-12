محافظ بورسعيد: ضخ السلع الأساسية داخل الجمعيات وقريبًا الداخلية توزع الخضروات

بورسعيد: جمال نوفل

أكد محافظ بورسعيد، اللواء مجدي نصر الدين، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، أنه بناءً على توجيهات «رئيس الجمهورية» بشأن توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، فإن المحافظة وضعت خطةً؛ لتوفير السلع في مختلف المناطق من خلال الجمعيات التعاونية التابعة للاتحاد التعاوني الإستهلاكي، التي تبلغ 36 جمعية ًجاري السعي لتشغيلها بصورةٍ منتظمةٍ وبكامل طاقتها بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة العامة لتجارة السلع الغذائية التي يبلغ عددها 7 مجمعات.

وأضاف المحافظ أن هناك 14 منفذًا تابعًا للقوات المسلحة والمنتشرة بكافة أحياء المحافظة وتتوافر بها كميات كبيرة من اللحوم والدواجن بأسعار مناسبة وهناك إقبال كبير من المواطنين على هذه المنتجات.

وأضاف أنة للمرة الأولي تجري تجربة تشغيل المقاصف المدرسية وتزويدها بالسلع لخدمة المدرسين والمنطقة المحيطة بكل مدارسة، اضافة لبحث إقامة منافذ للبيع بمراكز الشباب والأندية مشيرًا بأن المحافظة ترحب بالمشاركة المجتمعة للأفراد، وأن الدولة حددت مهلة خلال نهاية الشهر الحالي للهبوط بالأسعار لتكون في متناول محدودي الدخل.

وقال المحافظ، أن مديرية أمن بورسعيد تقوم بتجهيز 20 سيارةً متنقلة أول يناير لتوزيع السلع والخضروات. وجه بتشغيل جميع السيارات المتوقفة التي تعمل في مجال توزيع اللحوم واستخدام البعض منها في توزيع الخضروات، ولفت إلى أن المحافظة بدأت في خطة الإنتاج عن طريق مشروع تربية الماشية حيث تصل كميات كبيرة من الماشية وتضخ لاحقا بالسوق لتباع للمواطن بسعر 55 جنيهًا للكيلو.

وأعلن المحافظ عن تحضيره لعقد لقاءه مع أصحاب محلات السوبر ماركت الكبيرة بالمحافظة لحثهم على تخفيض الأسعار للجمهور وضرورة تضافر كافة الجهود من أجل السيطرة على الأسعار.