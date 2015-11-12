بعثة المنتخب الوطني تغادر القاهرة بـ 24 لاعبًا استعدادًا للقاء تشاد فى تصفيات كأس العالم

غادرت منذ قليل، مطار القاهرة الدولي، بعثة المنتخب الأول للفراعنة، إلى أنجمينا عاصمة تشاد، وذلك استعدادًا للقاء منتخب تشاد ، السبت المقبل.

ويواجه المنتخب المصري نظيره التشادي، السبت، في ذهاب الدور التمهيدي بالتصفيات المؤهلة لكأس لنهائيات كأس العالم 2018، والتي تستضيفها روسيا.

وغادرت البعثة برئاسة جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وهاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذى بالاتحاد الدولي المشرف على المنتخب، وأحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب والجهاز الفني والإداري والطبي بقيادة هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطني.

واختار «كوبر» 24 لاعبًا وهم : شريف إكرامي وأحمد الشناوي، وحسام غالي ومحمود كهربا ومصطفى فتحي وعمر جابر وباسم مرسي، ومهدي سليمان وسعد سمير وصبري رحيل ومحمد نجيب وأحمد حجازي ومؤمن زكريا وعبد الله السعيد وعمرو جمال وإبراهيم صلاح وأحمد حسن مكي، وأحمد توفيق وطارق حامد وأحمد دويدار ومحمد النني وأحمد حسن كوكا وعمرو وردة وأيمن أشرف».

فيما استبعد كوبر، الرباعي محمد صلاح لاعب روما الإيطالي ومحمد عبد الشافى لاعب أهلي جدة السعودى ورامى ربيعة لاعب الأهلي وحازم إمام لاعب الزمالك للإصابة، كما استبعد محمد الشناوى حارس مرمى بتروجت، من قائمة اللاعبين للبعثة لوجود ثلاثة حراس مرمى آخرين.