طرح مناقصتين في مدينتى برج العرب الجديدة و بدر لإنشاء «مدرسة» و«سويقة»

صرح المهندس أحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأنه سيتم طرح إنشاء مدرسة تعليم أساسي، في المجتمع المحلي الخامس، بالحي السكني الثالث، وذلك في مناقصةٍ عامة بين الشركات المسجلة بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأشار المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أنه سيتم طرح تنفيذ سويقة “باكيات” بمركز المجاورة الأولى – بالحي الثالث، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وتأتي هذه المناقصات في إطار حرص الهيئة على توفير وتطوير كافة الخدمات بالمدن الجديدة.