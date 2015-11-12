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10 شركات سياحية عالمية تشارك في مهرجان «رأس السنة» بالوادي الجديد‎

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10 شركات سياحية عالمية تشارك في مهرجان «رأس السنة» بالوادي الجديد‎ 10 شركات سياحية عالمية تشارك في مهرجان «رأس السنة» بالوادي الجديد‎

محافظة الوادي الجديد

تستضيف محافظة «الوادي الجديد» يوم 31 ديسمبر المقبل، ليلة «رأس السنة» مهرجانًا سياحيًا عالميًا بمشاركة 10 شركاتٍ سياحيةٍ عالميةٍ ومجموعة من الشركات المصرية المحلية.

وقال منسق المهرجان السياحي بالوادي الجديد، محمد نافع، أن المهرجان سيقام على مدار أسبوع متواصل يشمل تنظيم عدة مهرجانات سياحية، وهي التزحلق على الرمال والسياحة العلاجية والمياه الساخنة العميقة، وسياحة السفاري ومهرجانات فنون شعبية فلكورية.

وأضاف نافع، أن المهرجان يتضمن تنظيم أكبر مهرجان، في فن التراث للمحافظة والفن الشعبي بهدف وضع محافظة الوادي الجديد في الخريطة السياحة على مستوى العالم.

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