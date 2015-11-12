«الفضالي» : برنامج قائمة «تيار الاستقلال» قادر على حل مشكلات مصر في عامين

أكد المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، أن برنامج قائمة التيار والجبهة قادر على حل مشكلات مصر خلال عامين فقط، شريطة التوافق حوله والتوحد والإخلاص من أجل الوطن.

وشدد ” الفضالي “، في تصريحات صحفية اليوم “الخميس”، على أن برنامجهم يشمل عدة محاور في ” الزراعة – الصناعة – الصحة – والتعليم “، منوهًا إلى أنه يعلم تمامًا المشكلات التي يعانيها المواطنون من نقص في الخدمات الأساسية خصوصًا بالقرى، فضلًا عن التراجع في جودة التعليم والمستشفيات وغياب العدالة الاجتماعية، وضعف رواتب الكثير من الموظفين، بالإضافة إلى أزمة القمامة والطرق والصرف الصحي.

وتابع المنسق العام لقائمة التيار والجبهة : ” نتواصل يوميًا مع المواطنين في كل المحافظات، ونعلم ما يريدونه تحديدًا .. ونحن لا نتحدث من أبراج عالية مثل القوائم الأخرى ولا نقول كلامًا لا يمكننا تنفيذه .. هذا عهدنا للمصريين “.