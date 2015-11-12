وزير داخلية فرنسا يصدر تشريعات تتيح لرجال الشرطة استخدام الرصاص الحى

أخبار فرنسا

قال موقع "20 مينيت" الفرنسى اليوم الخميس، إن وزير الداخلية الفرنسى برنار كازنوف يعمل على تحقيق تطورات ملحوظة فى مجال تدعيم حقوق ضباط وأفراد الشرطة الفرنسية، وهو يعمل على إصدار تشريعات وقرارات خلال النصف الأول من يناير المقبل تتيح لرجال الشرطة والدرك أن يطلقوا النيران الحية فى أدنى حالات الدفاع عن النفس.

ووفقاً للموقع ذاته فإن وزير الداخلية الفرنسى قال فى لقاء صحفى أمس الخميس، إنه سيصدر قوانين تدعم رجال الأمن الفرنسيين، وتمكنهم من الدفاع عن أنفسهم بالشكل المناسب للتهديدات التى يلاقونها، كما قال "إن رجال الأمن فى فرنسا أصبحوا يواجهون هجمات إرهابية خطيرة، وملحوظة من قبل الجميع، وآخرها إصابة شرطى فى مدينة سان دينييس فى بداية أكتوبر الماضى من قبل لص هارب من السجن.

وقال أيضاً وهناك الكثير من الظروف والمواقف التى ندرسها وسوف نعرضها أمام الجهات التشريعية، والتى تهدف إلى تغيير قواعد الاشتباك الخاصة بالشرطة الفرنسية والسماح بتجاوز بعض القوانين الحالية، حتى يتمكنوا من ممارسة عملهم بشكل جيد.

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