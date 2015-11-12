وزير الإسكان للمسئولين: تنفيذ مشروعات المياه قبل الصيف مسألة حياة أو موت

شدد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة الانتهاء من مشروعات مياه الشرب التى يتم تنفيذها حاليًا قبل بداية الصيف المقبل، حتى لا تتكرر المشكلات التى حدثت فى أعوام سابقة، موجهًا المسئولين بضغط الأعمال وتغيير مواعيد عدد من المشروعات، لتنتهى فى آخر مايو، بدلا من آخر يونيو المقبل.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع الأسبوعى مع مسئولى قطاع المرافق لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى: أن تنفيذ مشروعات المياه قبل الصيف حياة أو موت، "واللى هيقصر هيتحاسب"، مطالبًا بأن يتم عرض الموقف التنفيذى للمشروعات أسبوعيًا، مرفق به أسماء مديرى هذه المشروعات، وأى مشروع سيتأخر سيُحاسَب مدير المشروع.

فيما أكد المسئولون فى الاجتماع أن المياه وصلت إلى محطة مياه مدينة 6 أكتوبر، وتم بدء تجارب التشغيل مساء أمس، مشيرين إلى أنه سيتم توصيل المياه للمواطنين نهاية هذا الشهر بعد غسيل المواسير وتجريبها، وانتهاء وزارة الصحة من التأكد من العينات التى يتم تحليلها.

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وقال الدكتور على شريف عبد الفياض، مساعد الوزير للبحوث والتطوير: إن محطة مياه 6 أكتوبر، ستحل أزمات الجيزة، حيث تم التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من المحطة وتبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف متر مكعب فى اليوم، سيتم تشغيلها على جزأين، لافتًا إلى أن إجمالى الطاقة الإنتاجية للمحطة يبلغ 1.6 مليون متر مكعب فى اليوم.

وأضاف عبد الفياض: "تخدم محطة مياه 6 أكتوبر توسعات المدينة، ومناطق وسط الجيزة، من خلال تنفيذ خط1200 ملليمتر، لنقل 100 ألف متر مكعب من المحطة يوميًا لحل مشاكل الهرم والجيزة".

وأشار مساعد الوزير للبحوث والتطوير، إلى أنه بدأت منذ أيام أيضًا تجارب التشغيل للمرحلة الأولى لمحطة مياه العاشر من رمضان، وتعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 600 ألف متر مكعب فى اليوم، موضحًا أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة تبلغ 1,2 مليون متر مكعب يوميًا، وتخدم مدن: العاشر من رمضان، الشروق، بدر، خليج السويس، ومدينتى.

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واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، موقف مشروعات المياه المنفذة بالمناطق الساخنة، بمحافظات: الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، سوهاج، والمنيا، كما تم عرض موقف مشروعات الصرف الصحى بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة، وما يخصهما من إحلال وتجديد وصيانة، وكذا المشروعات الجديدة المطلوب لها دعم إضافى.



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