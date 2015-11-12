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"التموين" تضبط 18 طن لحوم فاسدة وتحبط بيع 6 أطنان سلع مدعمة بالسوق السوداء

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"التموين" تضبط 18 طن لحوم فاسدة وتحبط بيع 6 أطنان سلع مدعمة بالسوق السوداء "التموين" تضبط 18 طن لحوم فاسدة وتحبط بيع 6 أطنان سلع مدعمة بالسوق السوداء
تمكنت الإدارة العامة لشرطة من ضبط (9) قضايا مواد بترولية ضبط خلالها (529810) لتر بنزين سولار و(23) قضية أسطوانات بوتاجاز ضبط خلالها (256) أسطوانة و(4) قضايا دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت (7,200 طن) و84 قضية مخالفات مخابز.

كما ضبطت شرطة التموين بإشراف اللواء محمود العشيرى، مساعد وزير الداخلية، (9) قضايا فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة بمضبوطات (6,250) طن و(70) قضية غش غذائى وغير غذائى و(408) قضايا فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين) و(16) قضية فى مجال اللحوم والطيور بمضبوطات بلغت (18,335 طن) و(12) قضية فى مجال السجائر بيع بأزيد من السعر بمضبوطات (78967 عبوة) و(13) قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر و(3) قضايا فى مجال الأسمدة والأعلاف بمضبوطات (22,735) طن.
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