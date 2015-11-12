وزير التموين يوقع بروتوكولا لمنح الشباب قروضا لإنشاء مجمعات استهلاكية

وقع الدكتور خالد حنفى منذ قليل بروتوكول تعاون مع الصندوق الاجتماعى لتمويل مشروع "جمعيتى"، الذى يهدف إلى منح الشباب قروض لإنشاء مجمعات استهلاكية لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

وقال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لليوم السابع إنه تم البدء فى تنفيذ مشروع "جمعيتى" بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، والذى يتضمن منح قروض سلعية للشباب لإنشاء مجمعات ومنافذ لبيع السلع والمنتجات الغذائية واللحوم بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، تتراوح قيمتها من 75 ألفا إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد، ويتم الإشراف عليها كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين، الأمر الذى سيساهم بشكل كبير فى تخفيض الأسعار.

- التموين توفر قروضا للشباب لإنشاء مجمعات استهلاكية لمواجهة ارتفاع الأسعار

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