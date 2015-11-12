لو بتعانى من ضعف الخصوبة وقلة التبويض.. الإبر الصينية أفضل حل

قد تعانى نسبة كبيرة من السيدات من ضعف الخصوبة وقلة التبويض، ويكون الحل الوحيد لعلاج السبب تعاطى بعض الأدوية لتحفيز البويضات أو غيرها، فلم يكن لها تأثير غير فعال .

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة" ديلى ميل" البريطانية، أن الحل الوحيد الأفضل للنساء لتحسين التبويض وتحفيز الخصوبة، وتعد الخيار الأول فى علاج العقم، حيث إن الإبر الصينية، تساعد على تدفق الدم فى الحوض وتحسن بطانة الرحم، تجعلها أقوى وأكثر قدرة على تحمل الحمل .

وأظهرت الأبحاث أن الإبر الصينية تكون فعالة فى تحفيز التبويض فى النساء اللاتى لديهن "تبويض بشكل ضعيف"، كما أنها تحسن آلام الطمث، وتساعد على الاسترخاء العميق فى حالة الشعور بالتوتر والقلق، ويوصى التقرير باستخدامها النساء والرجال الذين يرغبون فى تحسين الخصوبة.

أشار التقرير إلى أن الإبر الصينية لها العديد من الاستخدامات الأخرى، حيث إنها وسيلة فعالة للتقليل من أعراض الشيخوخة المبكرة، وتساعد على تحفيز الدم للوصول ببعض المناطق التى يتدفق بها الدم بنسبة قليلة . ويوصى باستخدام هذه الإبر من قبل متخصصين فى هذا العلاج.

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