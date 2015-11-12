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سقوط عاطل بسلاح آلى و2 كيلو بانجو فى حملة بكوم أمبو

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سقوط عاطل بسلاح آلى و2 كيلو بانجو فى حملة بكوم أمبو سقوط عاطل بسلاح آلى و2 كيلو بانجو فى حملة بكوم أمبو
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن أسوان، اليوم، القبض على عاطل بحوزته سلاح آلى وذخائر و2 كيلو من مخدر البانجو، وذلك خلال حملة تفتيشية بدائرة مركز كوم أمبو، وتم التحفظ على المتهم وتحريز المضبوطات تحت تصرف النيابة المختصة.

وكان قد تلقى اللواء عمر أحمد ناصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، إخطارًا بتمكن ضباط وحدة مباحث كوم أمبو من ضبط المتهم "ثروت. ب" 27 سنة، بحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية عيار 7.62 × 39 وثلاث طلقات والخزينة الخاصة بها، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى (2 ) كجم.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بملكيته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، حسبما أفادت الشرطة، وجار تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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