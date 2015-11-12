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فوز طلاب 7 كليات بجامعة الإسكندرية بالتزكية فى الإنتخابات الطلابية

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فوز طلاب 7 كليات بجامعة الإسكندرية بالتزكية فى الإنتخابات الطلابية فوز طلاب 7 كليات بجامعة الإسكندرية بالتزكية فى الإنتخابات الطلابية
أعلن الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الاسكندرية فوز مرشحى كليات السياحة و الفنادق والزراعة التمريض و التربية الرياضية بنين و التربية النوعية و رياض الاطفال بالتزكية فى انتخابات الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة التى يتنافس خلالها 1334 طالب و طالبة على عضوية مجالس الاتحادات الطلابية.

وأكد رئيس الجامعة على أنه سيتم إجراء الإنتخابات بكليات الاداب والتجارة والحقوق والتربية وطب الاسنان والصيدلة والطب والهندسة والعلوم والتربية رياضية بنات والفنون الجميلة وزراعة سابا باشا والطب البيطرى و الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسية بالاضافة الى كليات التربية و الزراعة و رياض الاطفال بفرع الجامعة بمطروح كما سيتم تعيين مجالس لاتحاد الطلاب بكليات الادارة الفندقية التمريض و الطب البيطرى بمطروح نظرا لعدم اقبال الطلاب على التقدم للترشيح بها.

وأشار الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب إلى أن لجنة فحص الكليات أستبعدت 165 مرشحا و لجنة فحص الطعون أستبعدت مرشحان لعدم انطباق شروط الترشيح عليهم كما تنازل 22 مرشحا عن الترشيح.

وأوضح أنه سيتم إجراء إنتخابات عضوية الاتحادات الطلابية فى 14 كلية يوم الاثنين 16 نوفمبر الجارى و الإعادة 17 نوفمبر من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء وإنتخابات أمناء اللجان و مساعديهم بالكليات من العاشرة حتى الثانية عشر ظهر الاربعاء 18 نوفمبر و من الثانية الى الثالثة عصر نفس اليوم تجرى انتخابات رئيس و نائب رئيس الاتحادات بالكليات و يوم الاحد 22 نوفمبر تجرى انتخابات الامناء و الامناء المساعدين اللجان العليا لاتحاد طلاب الجامعة و الثلاثاء 24 نوفمبر انتخابات رئيس و نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.
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