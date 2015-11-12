بالصور.. نائب فى البحيرة يطالب الحكومة بصرف تعويضات للمضارين من السيول

تشهد مدينتا إدكو وأبو حمص بالبحيرة اليوم، حالة من الغضب العارم بين الأهالى بعد أن تحولت شوارعهما إلى مستنقعات وبحيرات وأصبحت وسيلة النقل هى القوارب وغرقت الأراضى الزراعية بالكامل، جراء حالة الطقس السيئ وهطول الأمطار بغزارة التى شهدتها المحافظة الأسبوع الماضى.

ومع استمرار غرق الأراضى الزراعية وفشل الحكومة فى مواجهة آثار السيول، طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بسرعة تدخل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لرفع الظلم والمعاناة عن فلاحى مركزى إدكو وأبو حمص.

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وطالب زين الدين فى تصريحات له، بسرعة سحب المياه من المناطق المنكوبة وتعويض المضارين من الأهالى وسرعة الانتهاء من محطة الصرف الصحى شمال إدكو لصرف مياه الأمطار خلال فصل الشتاء.

وكانت محافظة البحيرة شهدت حالة من الطقس السيئ بشكل غير متوقع صاحبها شدة الرياح وهطول الأمطار بغزارة، مما أدى لتوقف الحركة المرورية على الطرق السريعة خاصة طريق وادى النطرون العلمين، وقد أدت السيول إلى انهيار عشرات المنازل بقرية العفونة بوادى النطرون ومصرع 25 شخصا وإصابة أكثر من 35 آخرين.

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>وكان المئات من أهالى قرية قراقص قد قطعوا طريق دمنهور – شبراخيت ودسوق أمام مزلقان قراقص أمس، احتجاجًا على ما وصفوه بتقصير الجهات الحكومية فى التعامل مع آثار السيول ومياه الصرف الصحى التى اجتاحت المنطقة خلال الأيام الماضية، وأدت إلى غرق المنازل بمياه السيول التى اختلطت بمياه الصرف الصحى وخاصة مساكن قراقص.

وطالب المحتجون بإقالة محافظ البحيرة، نظرًا لفشله الذريع فى التعامل مع آثار السيول ومياه الصرف الصحى التى اجتاحت المنطقة بأكملها وتسببت فى خراب منازلهم.

واستنكر المئات من أهالى قرية قراقص أن تكون قرية بمثل هذه العراقة وتفتقر إلى مشروع الصرف الصحى ونحن فى عام 2015 والتى يصل تعدادها السكانى إلى قرابة الـ 35 ألف نسمة، والذين يعيشون حياة غير آدمية بالمرة وسط تلوث بيئى وأطفال يلعبون داخل مياه الصرف الصحى والتى حاصرت المنازل ودخلتها بالفعل، مما أصابهم بالأمراض المزمنة، وناشد الأهالى الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بسرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحى.

فيما تساءل العشرات من أهالى قرية قراقص كيف بقرية عريقة مثل قراقص والتى لا تبعد عن عين المسئولين بمدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، بأكثر من كيلو متر، أن تكون مهملة هكذا وتفتقر إلى أقل حق للمواطن المصرى، وهو العيش فى بيئة نظيفة خالية من الأمراض .

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