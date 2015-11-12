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وصول 5300 طن بوتاجاز وبضائع لموانى السويس

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وصول 5300 طن بوتاجاز وبضائع لموانى السويس وصول 5300 طن بوتاجاز وبضائع لموانى السويس
صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جاز ايجين و على متنها 3500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

كما يشهد ميناء الادبية اليوم استقبال السفينة سما و على متنها 1800 طن بضائع عامة قادمة من العقبة .
>1512 راكب يغادرون ميناء سفاجا.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة مسرة و على متنها 335 راكب و 17 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 52 شاحنة و 4 راكب كما تغادر العبارة القاهرة و على متنها 583 راكب و 98 سيارة و 7 شاحنة.

على جانب اخر شهد الميناء بالامس مغادرة العبارة مسرة و على متنها 929 راكب و 57 سيارة و 16 شاحنة و السفينة بيكادرين و على متنها 55 شاحنة.

يشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة ايلة و على متنها 411 راكب و 1 سيارة و السفينة سينا و على متنها 9 براد و1 تريلا كما يغادر الميناء العبارة ايلة و على متنها 100 راكب و 5 تريلا و السفينة سينا و على متنها 21 براد و 13 تريلا و 40 طرد سمك.

على جانب اخر شهد الميناء بالامس استقبال العبارة ايلة و على متنها 485 راكب و 2 باص جيت و السفينة سينا و على متنها 12 براد و12 تريلا كما غادرت العبارة ايلة و على متنها 636 راكب و 1 شاحنة و 5 سيارة و 2 باص جيت و 85 طرد سمك و السفينة سينا و على متنها 26 براد و 12 تريلا و 435 طرد سمك.

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مصر 365