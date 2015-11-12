وصول 5300 طن بوتاجاز وبضائع لموانى السويس

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جاز ايجين و على متنها 3500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

كما يشهد ميناء الادبية اليوم استقبال السفينة سما و على متنها 1800 طن بضائع عامة قادمة من العقبة .

>1512 راكب يغادرون ميناء سفاجا.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة مسرة و على متنها 335 راكب و 17 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 52 شاحنة و 4 راكب كما تغادر العبارة القاهرة و على متنها 583 راكب و 98 سيارة و 7 شاحنة.

على جانب اخر شهد الميناء بالامس مغادرة العبارة مسرة و على متنها 929 راكب و 57 سيارة و 16 شاحنة و السفينة بيكادرين و على متنها 55 شاحنة.

يشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة ايلة و على متنها 411 راكب و 1 سيارة و السفينة سينا و على متنها 9 براد و1 تريلا كما يغادر الميناء العبارة ايلة و على متنها 100 راكب و 5 تريلا و السفينة سينا و على متنها 21 براد و 13 تريلا و 40 طرد سمك.

على جانب اخر شهد الميناء بالامس استقبال العبارة ايلة و على متنها 485 راكب و 2 باص جيت و السفينة سينا و على متنها 12 براد و12 تريلا كما غادرت العبارة ايلة و على متنها 636 راكب و 1 شاحنة و 5 سيارة و 2 باص جيت و 85 طرد سمك و السفينة سينا و على متنها 26 براد و 12 تريلا و 435 طرد سمك.