صور | بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه أكتوبر لحل أزمات «الجيزة»

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة الانتهاء من مشروعات مياه الشرب، التى يتم تنفيذها حاليًا قبل بداية الصيف المقبل، حتى لا تتكرر المشكلات التي حدثت في أعوامٍ سابقة، موجهًا المسئولين بضغط الأعمال، وتغيير مواعيد عددٍ من المشروعات، لتنتهي في آخر مايو، بدلًا من آخر يونيو المقبل.

وقال “مدبولي”، خلال الاجتماع الأسبوعي لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إن تنفيذ مشروعات المياه قبل الصيف، هو مسألة حياة أو موت، مضيفًا ” اللي هيقصر هيتحاسب “، مطالبًا بأن يتم عرض الموقف التنفيذي للمشروعات أسبوعيًا، مرفق به أسماء مديري هذه المشروعات، وأي مشروع سيتأخر سيُحاسَب مدير المشروع.

وأكد المسئولون في الاجتماع أن المياه قد وصلت إلى محطة مياه مدينة ٦ أكتوبر، وتم بدء تجارب التشغيل مساء أمس، مشيرين إلى أنه سيتم توصيل المياه للمواطنين نهاية هذا الشهر بعد غسيل المواسير وتجريبها، وانتهاء وزارة الصحة من التأكد من العينات التي يتم تحليلها.

وقال الدكتور علي شريف عبدالفياض، مساعد الوزير للبحوث والتطوير “ إن محطة مياه 6أكتوبر، ستحل أزمات الجيزة، حيث تم التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من المحطة وتبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف متر مكعب في اليوم، سيتم تشغيلها على جزءين، لافتًا إلى أن إجمالي الطاقة الإنتاجية للمحطة يبلغ 1.6 مليون متر مكعب في اليوم “.

وأضاف “عبدالفياض”، قائلًا : ” إن محطة مياه 6 أكتوبر تخدم توسعات المدينة ومناطق وسط الجيزة من خلال تنفيذ خط 1200 ملليمتر، لنقل 100 ألف متر مكعب من المحطة يوميًا لحل مشاكل الهرم والجيزة “.

وأشار مساعد الوزير للبحوث والتطوير، إلى أنه قد بدأت منذ أيام أيضًا تجارب التشغيل للمرحلة الأولى لمحطة مياه العاشر من رمضان، وتعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 600 ألف متر مكعب في اليوم، موضحًا أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة تبلغ ١,٢ مليون متر مكعب يوميًا، وتخدم مدن “ العاشر من رمضان – الشروق- بدر- خليج السويس – ومدينتي “.

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، موقف مشروعات المياه المنفذة بالمناطق الساخنة، بمحافظات “ الجيزة – القليوبية – الدقهلية – الشرقية – سوهاج – والمنيا “، كما تم عرض موقف مشروعات الصرف الصحي بمحافظتي ” الاسكندرية – والبحيرة “، وما يخصهما من إحلال وتجديد وصيانة، وكذا المشروعات الجديدة المطلوب لها دعم إضافي.