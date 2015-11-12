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ورق اللورى يحميك من السكتة الدماغية وقرحة المعدة ومشاكل الهضم

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ورق اللورى يحميك من السكتة الدماغية وقرحة المعدة ومشاكل الهضم ورق اللورى يحميك من السكتة الدماغية وقرحة المعدة ومشاكل الهضم
إضافة بضع وريقات منه إلى صحن الشوربة، ربما يعد من أهم الخطوات المتبعة لمنح مرق الدجاج واللحم مذاقا شهيا، إنه ورق الغار أو ما يعرف بين العامة بورق اللورى.

يؤكد أخصائى السمنة والنحافة وعضو الجمعية المصرية للسمنة الدكتور خالد يوسف أن فوائد ورق اللورى يتجاوز مجرد منح بعض من المذاق الشهى لأطباق الطعام فهو يمد الجسم بالعديد من الفوائد وأهمها:

- يقى ورق الغار من الإصابة بالسكتات الدماغية فهو يساعد بصورة كبيرة فى خفض نسبة الكوليسترول الضار بالدم.
>- يعمل على تنشيط وتنظيم الدورة الدموية بالجسم.
>- يعد من أفضل أنواع الطعام فى وقاية المعدة من التعرض للقرح.
>- يساعد على تحسين عمل الأمعاء وزيادة كفاءة هضم الطعام وإفراز العصارة الهضمية.
>- يعمل على قتل البكتيريا الضارة بالمعدة ويقى من الإصابة بها ويساعد على تنقية الأمعاء.
>- يساعد فى الحد من أعراض مرض النقرس.
>- يقى بصورة فعالة من التعرض لنوبات الإسهال.
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