حافظ على شبابك وصحتك.. 3 مشروبات تخليك شباب على طول

• عصير البنجر

>

كثير من الأشخاص يبحثون عن أى علاجات لتقليل ظهور علامات الشيخوخة وخاصة السيدات حتى لا يظهر عليهن مظاهر كبر السن والتجاعيد، لكن كشف الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health” مؤخراً عن بعض الأطعمة التى تعزز الشباب، وتشمل:>يعتبر عصير البنجر على رأس قائمة الأغذية الغنية بالنترات، والتى تعزز صحة القلب والحفاظ على الأوعية الدموية مرنة.

وجدت دراسة أجريت عام 2011 ونشرت فى مجلة أكسيد النيتريك، أن كبار السن الذين يتناولون الوجبات الغذائية عالية النترات ولكن ليست المصنعة الموجودة فى اللحوم المصنعة، ارتفع لديهم تدفق الدم إلى الدماغ، خصوصا فى الفص الجبهى الذى يرتبط بالخرف.

وتشير الدراسات إلى أن عصير البنجر يخفض ضغط الدم، ويزيد من القدرة على التحمل، ويحارب الالتهابات.

وأوضح الباحثون طريقة تحضيره بعصره مثل الجزر، ثم يتم شربه كل يوم لتعزيز جهاز المناعة.

• الشاى الأخضر

>

• القهوة

>

>كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون يابانيون، أن الأشخاص الذين يشربون أكثر من ثلاثة أكواب من الشاى الأخضر كل يوم يعيشون لفترة أطول، بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة القوية التى ترتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب ومرض الزهايمر، وأنواع عديدة من السرطان.>تتميز القهوة بغناها بالمواد المضادة للأكسدة التى تسمى "البوليفينول والفلافونويدات"، ووفقاً للدراسة التى نشرت فى مجلة مرض الزهايمر، أكدت على أن شرب ثلاثة أكواب من القهوة يوميا يمكن أن تمنع ظهور مرض الزهايمر.

وتشير دراسات أخرى أن القهوة تقلل من خطر العديد من أمراض الشيخوخة بما فى ذلك أمراض القلب والنقرس وسرطان البروستاتا، وسرطان القولون، والسكرى من النوع 2.

ووجد الباحثون فى جامعة كورنيل أن القهوة تحمى العينين من تنكس الشبكية بسبب الجلوكوما، والشيخوخة، ومرض السكرى.

>