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لو بتعانى من آلام الظهر قلل من التوتر والعصبية

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لو بتعانى من آلام الظهر قلل من التوتر والعصبية لو بتعانى من آلام الظهر قلل من التوتر والعصبية
آلام الظهر مشكلة يعانى منها الكثيرون وفى أغلب الأحيان تتعدد أسبابها، إلا أن من الأسباب غير المعروفة التى تؤثر على الظهر التوتر والعصبية.

وحسبما ذكر موقع readers digest الأمريكى، فى تقرير له، فإن هناك أسبابًا سرية وراء آلام الظهر المزمنة، منها التوتر والعصبية والاضطراب العقلى، حيث إن الناحية النفسية تعد مؤشرًا كبيرًا لآلام الظهر وصحة الجسم، ويقول الدكتور Todd Sinett أحد أعضاء مؤسسة chiropractor، إن التعرض الدائم للتوتر والقلق سواء فى العمل أو بالحياة اليومية يؤثر سلبا على الجسم وبالأخص على الظهر.

وأشار التقرير إلى أن التوتر يؤدى إلى توتر بجميع عضلات الجسم وينتج عنها آلام وتشنجات بالأعصاب والعضلات، ومن أكثر المناطق التى يؤثر عليها التوتر منطقة الرقبة والكتف وأسفل الظهر، وللتغلب على التوتر من الممكن عمل بعض المحاولات كالاسترخاء والتنفس العميق ولعب اليوجا.

لذا يوصى الموقع بضرورة تجنب التوتر والقلق، ومحاولة الاسترخاء بقدر الإمكان حتى لا تتأثر الأعصاب والعظام وبالأخص فقرات الظهر، التى يحدث بها آلام نتيجة الضغط المستمر والتوتر، نتيجة لإفراز بعض الهرمونات بشكل زائد، مما يؤدى إلى آلام شديدة بالظهر.
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