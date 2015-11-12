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نيويورك تايمز: أكراد العراق يشنون هجوما بريا لقطع طريق الإمداد عن داعش

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نيويورك تايمز: أكراد العراق يشنون هجوما بريا لقطع طريق الإمداد عن داعش نيويورك تايمز: أكراد العراق يشنون هجوما بريا لقطع طريق الإمداد عن داعش

>ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، أن مقاتلين أكراد، بدعم من الطيران العسكرى الأمريكى، شنوا هجوما بريا لاستعادة بلدة سينجار، التى تمثل نقطة استراتيجية لتنظيم داعش فى العراق، بهدف قطع طريق إمداد كبير للتنظيم الإرهابى بين سوريا ومدينة الموصل العراقية.

وبحسب بيان لحكومة إقليم كردستان، الخميس، فإن نحو 7500 من قوات البيشمركة الكردية، تحركوا فى ثلاث جبهات لتطويق سنجار واستعادة السيطرة على البلدية التى استولى عليها التنظيم الإرهابى العام الماضى، مما أسفر عن فرار عشرات مئات اليزيديين، سكان القرية.

وأضاف البيان أنه تم إنشاء منطقة عازلة واسعة لحماية القرية وسكانها من أى قصف. وتقول نيويورك تايمز إن العملية التى تأتى بينما تقود الولايات المتحدة تحالفا لاستعادة المبادرة فى الكفاح ضد داعش، تحمل إمكانية تحقيق تقدم على طول جبهة جديدة شمال العراق ضد العناصر الإرهابية.

وتضيف أن العملية تهدف لمزيد من الضغط على عناصر داعش الذين يواجهون ضغوطا عسكرية شمال شرق سوريا، ومحاصرون جزئيا فى الرمادى، عاصمة محافظة الأنبار العراقية، ومؤخرًا تم طردهم من باجى شمال العراق.

وتتلقى القوات الكردية "البيشمركة" الدعم الدولى لمواجهة تنظيم داعش، على الأرض، فيقود عقيد إيطالى جهودا على جبهات عديدة لتدريب القوات الكردية فى ثلاث قواعد داخل إقليم كردستان، فيما تقدم قوات العمليات الخاصة الأمريكية والكندية وغيرها من الدول الغربية، الاستشارات فى مواقعهم الدفاعية داخل الإقليم.


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