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مجلس النواب الروسي يلغي حكم قضائي باعتبار نصوص القرآن «متطرفة»

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مجلس النواب الروسي يلغي حكم قضائي باعتبار نصوص القرآن «متطرفة» مجلس النواب الروسي يلغي حكم قضائي باعتبار نصوص القرآن «متطرفة»

مجلس النواب الروسي – الدوما

وافق مجلس النواب  الروسي (الدوما)، أمس الأربعاء، على مشروع قانون رئاسي، يمنع اعتبار نصوص من الإنجيل والقرآن والتوراة وكتاب البوذيين المقدس، نصوصًا متطرفة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أحال إلى مجلس الدوما، يوم الأربعاء في 14أكتوبر الماضي، مشروع قانون يحظر اعتبار نصوص من الإنجيل والقرآن والتوراة والكتاب المقدس البوذي والاقتباسات منها بمثابة مواد متطرفة، وذلك حسبما أفادت وكالة «سبوتنيك».

وفي وقت سابق، حكم قاضي محكمة يوجنو-سخالينسك باعتبار كتاب “الدعاء إلى الله وأهميته في الإسلام” بمثابة “مادة متطرفة”، وذلك بذريعة احتوائه على سور وآيات قرآنية.

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