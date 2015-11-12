70 مليون دولار مقابل لوحة «بلا عنوان» لـ«سي تومبلي»

حققت لوحة بلا عنوان للرسام الأميركي الراحل سي تومبلي، رقمًا قياسيًا، بعد أن بيعت بمبلغ 70.5 مليون دولار، وقادت مزادًا للفن المعاصر، والذي أقامته دار مزادات “سوذبي” إلى مبيعات بلغت أكثر من 295 مليون دولار.

وبيعت اللوحة، التي تشبه خطوطًا بالطباشير على سبورة، يعود تاريخها لعام 1968م، إلى مشترٍ لم يتم الكشف عن هويته، وتخطت السعر الذي قدرته “سوذبي” قبل المزاد البالغ 60 مليون دولار.

وكانت قد طرحت اللوحة من قبل في مزاد عام 1990م، وحققت 3.9 مليون دولار، وفق ما ذكرته وكالة “رويترز”، ويذكر أن شمل مزاد “سوذبي” 54 عملًا فنيًا حققت ما مجموعه 295.85 مليون دولار.

وكانت دار مزادات “كريستيز”، قد سجلت ثاني أعلى سعر في تاريخ مزادات الأعمال الفنية، منذ عدة أيام، عندما بيعت لوحة “نو كوشيه” للفنان الإيطالي أميديو موديلياني مقابل 170.4 مليون دولار.