صور| الهجان يهنئ أقباط قنا بعيد «مار جرجس» بحاجر المحروسة

شهد محافظ قنا، اللواء عبد الحميد الهجان، يرافقه مساعد وزير الداخلية مدير الأمن اللواء صلاح الدين حسان، وبحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة؛ احتفال أقباط قنا بعيد الشهيد مار جرجس بدير حاجر المحروسة بالمحافظة.

قدم الهجان خلال الاحتفال التهنئة للأنبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها ولرجال الدين المسيحي بمناسبة عيد الشهيد مار جرجس.

وأكد الهجان على أهمية الوحدة الوطنية التي يتحقق من خلالها التنمية الحقيقية في كافة المجالات وتهدف إلى الترابط والإخاء والتمسك بالمبادئ والقيم الدينية التي تدعو إلى السلام والمحبة التي يتميز بها المصريون مسلمين ومسيحيين.