أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

صور| الهجان يهنئ أقباط قنا بعيد «مار جرجس» بحاجر المحروسة

Google+ Print
صور| الهجان يهنئ أقباط قنا بعيد «مار جرجس» بحاجر المحروسة صور| الهجان يهنئ أقباط قنا بعيد «مار جرجس» بحاجر المحروسة

محافظ قنا يهنئ اسقف قنا بعيد الشهيد مار جرجس

شهد محافظ قنا، اللواء عبد الحميد الهجان، يرافقه مساعد وزير الداخلية مدير الأمن اللواء صلاح الدين حسان، وبحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة؛ احتفال أقباط قنا بعيد الشهيد مار جرجس بدير حاجر المحروسة بالمحافظة.

قدم الهجان خلال الاحتفال التهنئة للأنبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها ولرجال الدين المسيحي بمناسبة عيد الشهيد مار جرجس.

وأكد الهجان على أهمية الوحدة الوطنية التي يتحقق من خلالها التنمية الحقيقية في كافة المجالات وتهدف إلى الترابط والإخاء والتمسك بالمبادئ والقيم الدينية التي تدعو إلى السلام والمحبة التي يتميز بها المصريون مسلمين ومسيحيين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا