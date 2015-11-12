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فيديو| مرشح «مستقبل وطن» بالمنصورة يتعدى على محافظ الدقهلية ومحررة «المصري اليوم»

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فيديو| مرشح «مستقبل وطن» بالمنصورة يتعدى على محافظ الدقهلية ومحررة «المصري اليوم» فيديو| مرشح «مستقبل وطن» بالمنصورة يتعدى على محافظ الدقهلية ومحررة «المصري اليوم»

صورة من الواقعة

حاول  المرشح عوض الشبه، مرشح الدائرة الأولى بمدينة المنصورة، عن حزب مستقبل وطن، التعدي على  حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية بالضرب، لولا تدخل الأهالي وموظفي المحافظة وحي شرق، بعد أن تعدي المرشح على المحافظ بالسب والقذف وذلك احتجاجًا من المرشح على قيام المحافظ بإزالة إشغالات الطريق بشارع عبده معروف، ومن بينها لافتة للمرشح أمام مقره الانتخابي، تعوق حركة المرور لتثبيتها على أعمدة من الخشب بعرض الطريق.
> وأمر المحافظ، الأربعاء، الإشغالات ورئيس حي شرق بإزالة اللافتة وإعادة تسيير الطريق، فقام المرشح بسب المحافظ بألفاظ نابية، وقال له «إنت مش قاعد فيها وحتمشي النهاردة»، وحاول هو ومجموعة من أنصاره التعدي على المحافظ والمرافقين له بالضرب لولا تدخل عدد من الأهالي وموظفي المحافظة وحي شرق.
> واستدعى المحافظ قوة من قسم ثان المنصورة لتحرير محضر بالواقعة ضد المرشح، وأكد المحافظ أنه لن يسمح بأي مخالفات من أي مرشح مهما كان انتماءه.

وتعدى المرشح المذكور واثنان من أنصاره على محررة «المصري اليوم» أثناء قيامها بتصوير الواقعة.

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